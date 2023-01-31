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Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:02

TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 7.etap olarak devam ediyor. Hak sahibi belirlemek için canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte bölge bazında il il konutlar sahiplerini buluyor. 2023 Şubat ayı TOKİ kura tarihleri de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre; 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 Şubat ayı takviminde hangi iller ve bölgeler var? İşte TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri ve bilgiler.

TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura takvimi araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 7.etap devam ederken bölge bazında kura çekilişi yapılacak olan iller de açıklanıyor. TOKİ kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenirken haftalık olarak tarihler resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor. İşte İl il TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 Şubat takvimi.

TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan tarihler resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

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TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini buluyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

28 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.

TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

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