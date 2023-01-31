Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:02

TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri: İl il TOKİ kura çekimi tarihleri belli oluyor! 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 7.etap olarak devam ediyor. Hak sahibi belirlemek için canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte bölge bazında il il konutlar sahiplerini buluyor. 2023 Şubat ayı TOKİ kura tarihleri de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre; 7.Etap TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 Şubat ayı takviminde hangi iller ve bölgeler var? İşte TOKİ kura takvimi 2023 Şubat tarihleri ve bilgiler.