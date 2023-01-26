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Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 08:32

TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İlk 6 etapta 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahibi kuralarla belli olurken, 7. Etap kuraları 8 Şubat 2023 tarihine kadar belli oldu. Burdur ve Bursa kuraları ile başlayan kuralar 8 Şubat 2023'e kadar devam edecek. Kuralar Ege Bölgesi ile devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. Kuralar noter huzurunda çekiliyor ve TOKİ Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. TOKİ kura tarihleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanıyor.

TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri belli oldu. Denizli ve Bursa kuraları ile başlayan yedinci etap, Afyonkarahisar ile son bulacak. Bu noktada vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Toplamda 36 bin 568 konutun hak sahiplerini bulacağı çekimler, 8 Şubat'a kadar sürecek.

TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ kuralarında 7 etap tarihleri açıklandı. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.

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TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

23-24 Ocak Isparta 1828 konut

25 Ocak Burdur 1454 konut

26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut

TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

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