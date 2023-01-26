Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 08:32

TOKİ kura takvimi 7. etap 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İlk 6 etapta 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahibi kuralarla belli olurken, 7. Etap kuraları 8 Şubat 2023 tarihine kadar belli oldu. Burdur ve Bursa kuraları ile başlayan kuralar 8 Şubat 2023'e kadar devam edecek. Kuralar Ege Bölgesi ile devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. Kuralar noter huzurunda çekiliyor ve TOKİ Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. TOKİ kura tarihleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanıyor.