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Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 18:33

TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi il il devam ediyor. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konut hak sahibini buluyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura tarihleri 2023 Mart ayında sona erecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2+1 3+1 TOKİ kura takvimi 2023

TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi Şubat 2023 ayında da devam ediyor. 250 bin sosyal konutun hak sahibini bulduğu, noter huzurunda canlı yayında yapılan kuralar mart ayında sona erecek. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı bir süre daha devam edecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi iller kaldı? İşte detaylar

TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan tarihler resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

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TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini buluyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

28 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.

TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

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