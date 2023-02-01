TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi Şubat 2023 ayında da devam ediyor. 250 bin sosyal konutun hak sahibini bulduğu, noter huzurunda canlı yayında yapılan kuralar mart ayında sona erecek. "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı bir süre daha devam edecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi iller kaldı? İşte detaylar