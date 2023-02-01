TOKİ KURA TAKVİMİ TARİHLERİ 2023: İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Sosyal Konut TOKİ kura çekilişi il il devam ediyor. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konut hak sahibini buluyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura tarihleri 2023 Mart ayında sona erecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2+1 3+1 TOKİ kura takvimi 2023