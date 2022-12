Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ ARALIK 2022 GÜNCEL: TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihleri

Giriş Tarihi: 15.12.2022 21:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 21:58

TOKİ kura takvimi Aralık 2022 için belli oldu. Toplu Konut İdaresi ve Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Her güne iki il olacak şekilde düzenlenen takvime göre kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir sorgulama işlemleri her gün arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim kura çekimi tarihleri her hafta güncellenen takvime göre araştırılıyor. İşte, güncel TOKİ kura takvimi…