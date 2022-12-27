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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 08:35

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 2+1 3+1 İlk Evim konutları hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut sonuçları canlı yayın ile noter huzurunda vatandaşlar ile paylaşılıyor. TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023 için belli oldu. Bakan Kurum tarafından gelecek yıl Mart ayına kadar devam edeceği aktarılan kura çekilişi hız kesmeden devam ediyor. Son takvimle Ankara kura tarihi belli oldu. TOKİ kura sonuçları İstanbul ve İzmir için sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 5. Etap kura tarihleri hangi iller için açıklandı? İşte, güncel 2022-2023 TOKİ kura çekimi takvimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura takvimi her hafta güncellenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni illerin Ocak ayında kura çekilişi gerçekleşecek. İl il sorgulanan TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt aramaya devam ediyor. En çok sorgulanan iller arasında. İstanbul, İzmir ve Ankara kura çekilişi var. Peki, hangi ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama ekranı ve kura tarihleri…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

25 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

6 ilde gerçekleştirilecek 25 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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