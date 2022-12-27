TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023 OCAK YAYINDA! İl il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 2+1 3+1 İlk Evim konutları hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut sonuçları canlı yayın ile noter huzurunda vatandaşlar ile paylaşılıyor. TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023 için belli oldu. Bakan Kurum tarafından gelecek yıl Mart ayına kadar devam edeceği aktarılan kura çekilişi hız kesmeden devam ediyor. Son takvimle Ankara kura tarihi belli oldu. TOKİ kura sonuçları İstanbul ve İzmir için sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 5. Etap kura tarihleri hangi iller için açıklandı? İşte, güncel 2022-2023 TOKİ kura çekimi takvimi…