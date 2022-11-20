TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. Birçok ilde sosyal konut kurası tamamlandı. Her güne iki il olacak şekilde düzenlenen TOKİ takvimi haftalık olarak belli olmaya ve Bakan Murat Kurum tarafından duyurulmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2+1 3+1 isim listesi emekli, genç, engelli gibi kategorilerde canlı yayında belli oluyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekimi takvimi…