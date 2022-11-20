TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlayan kuralar haftalık olarak açıklanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere TOKİ kura tarihleri il il sorgulanmaya devam ediyor. İki haftalık kura süreci tamamlanırken birçok hak sahibi sonuçlara ulaştı. Adaylar kendi illeri için TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Canlı yayın ile gerçekleşen hak sahibi belirleme kurası ardından 2+1 3+1 konut isim listesi için TOKİ kura sonuçları sorgulanıyor. İşte, TOKİ kura çekimi tarihleri 2022...