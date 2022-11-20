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Haberler Yaşam TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi
Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 07:16

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

TOKİ sosyal konut projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlayan kuralar haftalık olarak açıklanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere TOKİ kura tarihleri il il sorgulanmaya devam ediyor. İki haftalık kura süreci tamamlanırken birçok hak sahibi sonuçlara ulaştı. Adaylar kendi illeri için TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Canlı yayın ile gerçekleşen hak sahibi belirleme kurası ardından 2+1 3+1 konut isim listesi için TOKİ kura sonuçları sorgulanıyor. İşte, TOKİ kura çekimi tarihleri 2022...

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. Birçok ilde sosyal konut kurası tamamlandı. Her güne iki il olacak şekilde düzenlenen TOKİ takvimi haftalık olarak belli olmaya ve Bakan Murat Kurum tarafından duyurulmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2+1 3+1 isim listesi emekli, genç, engelli gibi kategorilerde canlı yayında belli oluyor. Peki, hangi ilde TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekimi takvimi…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

20 Kasım 2022 (bugün) Erzurum ve Gaziantep'te kura çekilişi gerçekleşiyor.

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TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2022: TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı yayında! İstanbul, Ankara, İzmir konut kura tarihi

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

17-28 Kasım 2022 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu!

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