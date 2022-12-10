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Haberler Yaşam TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:56

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi devam ediyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere 81 ilde sorgulanıyor. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleme kurası için takvim haftalık olarak güncelleniyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuraları ardından inşaatlar başlayacak. İl il sorgulanan takvime göre Aralık ayı TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. İşte, 2+1 3+1 isim listesi TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2022 TOKİ takvimi

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için sorgulanıyor. Kura takviminde 4. Etap başladı. Her güne iki il olacak şekilde düzenlenen takvime göre 250 bin sosyal konutun hak sahiplerine belirleniyor. TOKİ kura tarihleri Aralık takvimi güncellendi. Buna göre 18 Aralık tarihine kadar kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. Sosyal konut projesi 2+1 3+1 isim listesi sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde.

10 Aralık 2022 Cumartesi (bugün) Sinop ve Kayseri'de kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü başladı ve 18 Aralık'a kadar çekilecek iller belli oldu.

8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile hak sahiplerini bulacak iller şöyle:

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

12 Aralık: Tokat ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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