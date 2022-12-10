TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi devam ediyor. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere 81 ilde sorgulanıyor. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleme kurası için takvim haftalık olarak güncelleniyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuraları ardından inşaatlar başlayacak. İl il sorgulanan takvime göre Aralık ayı TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. İşte, 2+1 3+1 isim listesi TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2022 TOKİ takvimi…