250 bin TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası 2023 Mart ayına kadar sürecek. Haftalık olarak yayınlanan TOKİ kura takvimi ile 5. etap kuraları başlıyor. Güncellenen takvime göre Ankara kura çekilişi Ocak ayında yapılacak. Kura sonuçları il il açıklanırken İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, hangi ilin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ocak 2023 TOKİ kura takvimi ile il il kura tarihleri…