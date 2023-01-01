250 bin sosyal konut TOKİ kura takvimi 2023 Ocak ayı için yayında. Yeni takvim ile beraber başkent Ankara dahil olmak üzere 5 ilde toplam 34 bin 482 konutun hak sahipleri belirlenecek. Birçok ilin kurası tamamlandı, akabinde kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi araştırmaları hız kazandı. Öte yandan İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen ve canlı yayın aracılığıyla duyurulan kura sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura takvimi…