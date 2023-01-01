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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 01:00

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

250 bin TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası 2023 Mart ayına kadar sürecek. Haftalık olarak yayınlanan TOKİ kura takvimi ile 5. etap kuraları başlıyor. Güncellenen takvime göre Ankara kura çekilişi Ocak ayında yapılacak. Kura sonuçları il il açıklanırken İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, hangi ilin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ocak 2023 TOKİ kura takvimi ile il il kura tarihleri…

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

250 bin sosyal konut TOKİ kura takvimi 2023 Ocak ayı için yayında. Yeni takvim ile beraber başkent Ankara dahil olmak üzere 5 ilde toplam 34 bin 482 konutun hak sahipleri belirlenecek. Birçok ilin kurası tamamlandı, akabinde kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi araştırmaları hız kazandı. Öte yandan İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediliyor. Noter huzurunda çekilen ve canlı yayın aracılığıyla duyurulan kura sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura takvimi…

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 Ocak - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ KURA TARİHLERİ 2023 OCAK TAKVİMİ | İl il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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