TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Haftalık olarak paylaşılan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için araştırılıyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konut için 2+1 3+1 isim listesi, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Kuraların 2023 Mart ayına kadar süreceği bilinirken Aralık ayı TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi yayınlandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi…