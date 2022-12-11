Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 06:08

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Haftalık olarak paylaşılan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için araştırılıyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konut için 2+1 3+1 isim listesi, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Kuraların 2023 Mart ayına kadar süreceği bilinirken Aralık ayı TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi yayınlandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi…

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara ve İzmir tarihleri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin sosyal konutun hak sahibini belirleme kurası için 4. Etap başladı ve böylece TOKİ kura tarihleri Aralık takvimi belli oldu. Yeni etap ile beraber 18 Aralık 2022 tarihine kadar 7 ilin kura çekilişi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulamaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 2022 TOKİ kura çekilişi Aralık takvimi ile TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 11 Aralık 2022 Pazar (bugün) Kayseri'de kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 11 Aralık 2022 Pazar günü başlıyor ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

11 Aralık: Kayseri

12 Aralık: Kayseri ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile TOKİ sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

SON DAKİKA