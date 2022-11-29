GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim hak sahipleri belirleme kurası adımında. Bakan Murat Kurum'un aktardığına göre sosyal konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. TOKİ kura tarihleri takvimi Aralık ayı için paylaşıldı ve yeni iller listede yer aldı. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel takvim ile detaylar…