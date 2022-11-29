GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi devam ediyor. Aralık ayı takvimi son dakika belli oldu. Hak sahipleri belirleme kurası ilk ayı geride bırakmak üzere. TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı aktif olarak her gün adayların gündeminde yer alıyor. Youtube canlı yayın ekranı üzerinden naklen yayımlanan 2+1 3+1 İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura çekilişi kazananları yayının ardından isimlerini sistemde sorgulayabiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, yeni TOKİ kura tarihleri Aralık takvimi…