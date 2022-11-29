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Haberler Yaşam GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:21

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi devam ediyor. Aralık ayı takvimi son dakika belli oldu. Hak sahipleri belirleme kurası ilk ayı geride bırakmak üzere. TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı aktif olarak her gün adayların gündeminde yer alıyor. Youtube canlı yayın ekranı üzerinden naklen yayımlanan 2+1 3+1 İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura çekilişi kazananları yayının ardından isimlerini sistemde sorgulayabiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, yeni TOKİ kura tarihleri Aralık takvimi…

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim hak sahipleri belirleme kurası adımında. Bakan Murat Kurum'un aktardığına göre sosyal konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. TOKİ kura tarihleri takvimi Aralık ayı için paylaşıldı ve yeni iller listede yer aldı. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel takvim ile detaylar…

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

Yeni illerde kuralar çekilmeye devam ediyor.

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GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri belli oldu!

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

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