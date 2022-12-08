İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi bölge ve il bazında yapılmaya devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin konut kuraları noter huzurunda çekiliyor ve Youtube canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. Kurası sona eren illerdeki hak sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebiliyor. TOKİ kura çekimi üçümcü etap sona erdi. Dördücü etap kura takvimi TOKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dördüncü etap kuraları 18 Aralık'a kadar devam edecek olup TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri için araştırmalar sürüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...