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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:08

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi bölge ve il bazında yapılmaya devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek 250 bin konut kuraları noter huzurunda çekiliyor ve Youtube canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. Kurası sona eren illerdeki hak sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebiliyor. TOKİ kura çekimi üçümcü etap sona erdi. Dördücü etap kura takvimi TOKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dördüncü etap kuraları 18 Aralık'a kadar devam edecek olup TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri için araştırmalar sürüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere henüz kurası çekilmeyen tüm iller için araştırılmaya devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim kuraları canlı izle ekranı aracılığı ile il il yayınlanıyor. Aralık ayı ile birlikte Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan şehirlerin sosyal konut kuraları çekilmeye başlandı. Bu kapsamda TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Öte yandan TOKİ tarafından yapılan duyuru ile beraber TOKİ 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu. İşte, 8-18 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri...

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 8 Aralık 2022 Perşembe (bugün) Aksaray ve Çankırı kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

TOKİ KURA TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ | 4. Etap başlıyor! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Aralık: Tokat ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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