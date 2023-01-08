Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 06:10

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

İlk Evim adlı sosyal konut projesinde 250 bin evin hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşiyor. 5. etap TOKİ kura takvimi ile Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, başkentteki konutlar için Ankara kuraları 12 Ocak'ta sona erecek. Bu noktada gözler İstanbul, İzmir ve kalan iller için güncel TOKİ kura çekimi tarihleri takvimine çevrildi. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri kurumun sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bakan Kurum, çekiliş sürecinin 2023 Mart ayında tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.