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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 06:10

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

İlk Evim adlı sosyal konut projesinde 250 bin evin hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşiyor. 5. etap TOKİ kura takvimi ile Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, başkentteki konutlar için Ankara kuraları 12 Ocak'ta sona erecek. Bu noktada gözler İstanbul, İzmir ve kalan iller için güncel TOKİ kura çekimi tarihleri takvimine çevrildi. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri kurumun sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bakan Kurum, çekiliş sürecinin 2023 Mart ayında tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

250 bin sosyal konut TOKİ kura takvimi 2023 Ocak ayı için güncellendi. 5. etap kura takvimi ile beraber başkent Ankara'da inşa edilecek 18 bini aşkın konut hak sahiplerini buluyor. 2+1 3+1 isim listesi bilgileri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Hal böyleyken metropol şehirler İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ kura tarihleri ile kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

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TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

8 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

8 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

8 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

3 ilde gerçekleştirilecek 8 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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