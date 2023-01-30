Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:13

TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri il il sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 7. Etap hak sahibi belirleme kuraları başladı. Yeni etapta 12 ilde 36 bin 568 konut sahiplerini bulacak. 2023 Şubat ayı TOKİ kura tarihleri takvimi ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakalığı tarafından paylaşılan takvime göre canlı yayın ile aktarılan kura çekilişi Youtube üzerinden takip ediliyor. 2+1 ve 3+1 konutlara ait isim listesi Şehit ailesi ve gazi, engelli, emekli, genç ve diğer başlıkları altında belirleniyor. Peki, hangi ilde kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel TOKİ kura tarihleri takvimi…