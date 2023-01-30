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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:13

TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri il il sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 7. Etap hak sahibi belirleme kuraları başladı. Yeni etapta 12 ilde 36 bin 568 konut sahiplerini bulacak. 2023 Şubat ayı TOKİ kura tarihleri takvimi ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakalığı tarafından paylaşılan takvime göre canlı yayın ile aktarılan kura çekilişi Youtube üzerinden takip ediliyor. 2+1 ve 3+1 konutlara ait isim listesi Şehit ailesi ve gazi, engelli, emekli, genç ve diğer başlıkları altında belirleniyor. Peki, hangi ilde kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel TOKİ kura tarihleri takvimi

TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura takvimi 7. Etap başladı. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kura çekilişleri adım adım devam ediyor. Canlı yayın ile adaylarla paylaşılan kuralar sonucunda başvuru sonuçları sistemdeki yerini alıyor. TOKİ kura tarihleri il il sorgulanıyor. 81 ilde tam 250 bin sosyal konutun hak sahibi belirleme kurası İstanbul ve İzmir başta olmak üzere araştırılıyor. Peki, il il TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar…

TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan tarihler resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

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TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini buluyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

28 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.

TOKİ KURA TARİHLERİ ŞUBAT 2023 TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi iller var, sonuçlar nasıl öğrenilir?

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

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