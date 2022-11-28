Haberler Yaşam TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:56

TOKİ sosyal konut projesi başvuru sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayan hak sahipleri belirleme kurası için yeni takvim belli oldu. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret edilirken isim listesine naklen ulaşmak isteyenler tarihlere göre Youtube canlı yayın ekranı başında oluyor. En çok sorgulananlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte soruları yer alıyor. İşte, güncel TOKİ kura tarihleri takvimi 2022…