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Haberler Yaşam TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:56

TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi başvuru sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayan hak sahipleri belirleme kurası için yeni takvim belli oldu. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret edilirken isim listesine naklen ulaşmak isteyenler tarihlere göre Youtube canlı yayın ekranı başında oluyor. En çok sorgulananlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte soruları yer alıyor. İşte, güncel TOKİ kura tarihleri takvimi 2022…

TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim başvuru sonuçları ardından hak sahiplerine ulaştırılıyor. TOKİ kura tarihleri haftalık olarak resmi internet sitesinde yayımlanıyor. 2+1 3+1 sosyal konut kura sonucu sorgulama ekranı aktif olarak kullanılıyor. İşte, güncel takvim ile 2022 TOKİ kura tarihleri…

TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

28 Kasım 2022 bugün Malatya ve Diyarbakır'da kuralar çekiliyor.

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TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura tarihleri bitmek üzere.

1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri belli oldu!

TOKİ kura tarihleri takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Sosyal konut kura sonucu sorgulama

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

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