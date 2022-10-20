Haberler Yaşam TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ (arsa, konut, işyeri) kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 19:43

TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ (arsa, konut, işyeri) kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ konut, işyeri ve arsa için kura sonuçları merakla bekleniyor. Düşük bütçeli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan dev projeye rekor seviyede başvuru sağlanırken vatandaşlar konut, arsa veya iş yeri almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecekleri kura çekimi tarihini merak ediyor. "İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte e-Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru ve kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.