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Haberler Yaşam TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ (arsa, konut, işyeri) kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 19:43

TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ (arsa, konut, işyeri) kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ konut, işyeri ve arsa için kura sonuçları merakla bekleniyor. Düşük bütçeli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan dev projeye rekor seviyede başvuru sağlanırken vatandaşlar konut, arsa veya iş yeri almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecekleri kura çekimi tarihini merak ediyor. "İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte e-Devlet ile 2022 İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ başvuru ve kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa, konut, işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları için geri sayım resmen başladı. Yapılan son açıklamada başvurulara ilişkin sonuçlar için Kasım ayı işaret edilmiş ve başvuru sürecinin sona ermesiyle sırayla kura çekiminin gerçekleşeceği bildirilmişti. Bu kapsamda "İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli mi? İşte son durum ve detaylar.

TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa, konut, işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

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TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa, konut, işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa, konut, işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura ve başvuru sonuçları için gözler o tarihte! İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ arsa, konut, işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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