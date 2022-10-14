Haberler Yaşam TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:54

TOKİ sosyal konut projesi kura adımına yaklaşıyor. Bir süredir yanıt arayan TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt buldu. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarihi açıkladı. Başvurular devam ederken son başvuru gününün yanı sıra TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da gündemde. Başkan Bulut'un yaptığı açıklamaya göre adayların kura çekilişi için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri…