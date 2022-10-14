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Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:54

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

TOKİ sosyal konut projesi kura adımına yaklaşıyor. Bir süredir yanıt arayan TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt buldu. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarihi açıkladı. Başvurular devam ederken son başvuru gününün yanı sıra TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da gündemde. Başkan Bulut'un yaptığı açıklamaya göre adayların kura çekilişi için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri…

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'un aktardığında göre Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek kura çekilişi dijital ortamda adaylar ile buluşacak. TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da bu açıklama ile yanıt bulmuş oldu. Bununla birlikte vatandaşlar hala İlk Evim İlk İş Yerim projesi için başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, tarihler…

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

SON DAKİKA: TOKİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut şunları aktardı:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Ömer Bulut açıkladı: TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 belli oldu!

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

SON DAKİKA