Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

Giriş Tarihi: 18.02.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 08:34

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılması gereken Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura çekimi ertelenirken, vatandaşlar "TOKİ kuraları ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. 2+1 3+1 250 bin konutun kura çekilişleri 7 Kasım 2023 tarihinde başlamıştı. Yapılan açıklamalara göre TOKİ kura sonuçları Mart 2023'e kadar bitmesi bekleniyordu lakin yaşanan afetler sonucu bu tarihin erteleneceği düşünülüyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar