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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 08:34

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılması gereken Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura çekimi ertelenirken, vatandaşlar "TOKİ kuraları ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. 2+1 3+1 250 bin konutun kura çekilişleri 7 Kasım 2023 tarihinde başlamıştı. Yapılan açıklamalara göre TOKİ kura sonuçları Mart 2023'e kadar bitmesi bekleniyordu lakin yaşanan afetler sonucu bu tarihin erteleneceği düşünülüyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

TOKİ kura çekimi sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. Deprem yüzünden ertelenen TOKİ kura çekimi için açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 3+1 İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ertelendi mi?

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

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