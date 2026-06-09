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Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:28

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasında İzmir de yer alıyor. Proje kapsamında Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde toplam 306 konut satışa sunulacak. Kurasız satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanyada, konutların fiyatları, ödeme koşulları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde başlattığı açık satış kampanyası kapsamında İzmir'deki projeler ve konut sayıları netleşti. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlar, yatay mimari ve geleneksel şehir dokusuna uygun şekilde planlandı. İzmir'de satışa sunulacak konutların yer aldığı ilçeler ile fiyat ve ödeme detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?

TOKİ 64 İL AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor: 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.

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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?

İZMİR TOKİ PROJE LİSTESİ

İzmir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde yer alıyor. Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede toplam 225 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Selçuk ilçesinde ise üç farklı etapta toplam 81 konut satışa sunulacak. Böylece İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?
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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TOKİ

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