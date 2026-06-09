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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:28
TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ İZMİR İLÇELERİ: İzmir TOKİ 306 konut fiyatları ve ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasında İzmir de yer alıyor. Proje kapsamında Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde toplam 306 konut satışa sunulacak. Kurasız satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanyada, konutların fiyatları, ödeme koşulları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.