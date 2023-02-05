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Haberler Yaşam KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:06

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

Sosyal konut kura takviminde sıra Kütahya çekilişinde! Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav, Emet, Altıntaş, Domaniç, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa ilçelerinde çekilecek çekilişte ilk üç ilçe 5 Şubat bugün belli olacak. TOKİ Kütahya kura çekimi canlı yayın izle ekranı üzerinden takip edilecek. Emekli, engelli, genç kategorilerinde çekilecek kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi belli olacak. Peki, TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı…

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları 5 Şubat Pazar bugün belli olmaya başlıyor. Kura takvimine göre bugün Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Youtube üzerinden canlı olarak takip edilecek kuralar Hazar Dinarı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki, TOKİ Kütahya kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları sorgulama…

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sosyal konut kura takvimine göre TOKİ Kütahya kura çekimi 5-6 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hazar Dinarı Kültür Merkezi Konferans Salonunda çekilecek kuralar saat 10.00'da başlayacak.

İşte, ilçe ilçe kura tarihleri...

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KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

5 Şubat Pazar: Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav

6 Şubat Pazartesi: Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav Çitgöl, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa, Simav güney, Simav Naşa

NOT: Simav Akdağ başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği belirleme kurası çekilmeyecek.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kütahya kura sonuçları sorgulama işlemleri diğer illerde olduğu gibi e-devlet üzerinden başlayacak. Sonuç sorgulama için:

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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