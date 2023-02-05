KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları 5 Şubat Pazar bugün belli olmaya başlıyor. Kura takvimine göre bugün Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Youtube üzerinden canlı olarak takip edilecek kuralar Hazar Dinarı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki, TOKİ Kütahya kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları sorgulama…