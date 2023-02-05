KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura sonuçları sorgulama

Sosyal konut kura takviminde sıra Kütahya çekilişinde! Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav, Emet, Altıntaş, Domaniç, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa ilçelerinde çekilecek çekilişte ilk üç ilçe 5 Şubat bugün belli olacak. TOKİ Kütahya kura çekimi canlı yayın izle ekranı üzerinden takip edilecek. Emekli, engelli, genç kategorilerinde çekilecek kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi belli olacak. Peki, TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Kütahya kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı…