TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

Sosyal konut projesi kura takviminde 1 Şubat Çarşamba bugün Manisa TOKİ çekilişi gerçekleşiyor. Şehzadeler kura sonuçları ile başlayacak çekim Youtube üzerinden takip edilecek. TOKİ Manisa kura çekilişi canlı yayın izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başvuruda bulunan adaylar 2+1 3+1 kura çekimi sonuçları için araştırmalara başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesi adım adım tamamlanıyor. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama…