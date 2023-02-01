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Haberler Yaşam TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:20

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

Sosyal konut projesi kura takviminde 1 Şubat Çarşamba bugün Manisa TOKİ çekilişi gerçekleşiyor. Şehzadeler kura sonuçları ile başlayacak çekim Youtube üzerinden takip edilecek. TOKİ Manisa kura çekilişi canlı yayın izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başvuruda bulunan adaylar 2+1 3+1 kura çekimi sonuçları için araştırmalara başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesi adım adım tamamlanıyor. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

TOKİ Manisa kura çekilişi canlı yayın izle linki ile takip ediliyor. Şehzadeler, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde çekilecek kuralarda 1 Şubat bugün TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları belli oluyor. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek kuralar üç gün boyunca devam edecek. Peki, TOKİ Manisa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ MANİSA İLE BAŞLIYOR!

1 Şubat itibarıyla başlayacak TOKİ Manisa kurası Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçeleri için çekilecek.

Canlı yayın Youtube üzerinden takip ediliyor:

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TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

TOKİ MANİSA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa TOKİ kura çekimi 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her gün sabah saat 10.00'da başlayan kura çekimi canlı takip edilecek.

Kuralar Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek.

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

1 Şubat Çarşamba: Şehzadeler

2 Şubat Perşembe: Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli Durasıllı

3 Şubat Cuma: Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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