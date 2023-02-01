TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama | 1 Şubat 2023 TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle

TOKİ Manisa kura çekilişi canlı yayın izle linki ile takip ediliyor. Şehzadeler, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde çekilecek kuralarda 1 Şubat bugün TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları belli oluyor. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek kuralar üç gün boyunca devam edecek. Peki, TOKİ Manisa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…