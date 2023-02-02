TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları canlı yayın izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Şehzadeler kura sonuçları ile başlayacak çekim Youtube üzerinden takip edilecek. Başvuruda bulunan adaylar 2+1 3+1 kura çekimi sonuçları için araştırmalara başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesi adım adım tamamlanıyor. Peki, TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…