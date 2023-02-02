TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Toplamda 4 bin 94 konutun inşa edileceği TOKİ Manisa kura sonuçları için nefesler tutuldu. Şehzadeler, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde çekilecek kuralarda 1-2-3 Şubat'ta TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları belli oluyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda ev sahipleri isim listesi açıklanıyor. Peki TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı