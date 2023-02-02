Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.02.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 06:20

TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Toplamda 4 bin 94 konutun inşa edileceği TOKİ Manisa kura sonuçları için nefesler tutuldu. Şehzadeler, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde çekilecek kuralarda 1-2-3 Şubat'ta TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları belli oluyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda ev sahipleri isim listesi açıklanıyor. Peki TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları canlı yayın izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Şehzadeler kura sonuçları ile başlayacak çekim Youtube üzerinden takip edilecek. Başvuruda bulunan adaylar 2+1 3+1 kura çekimi sonuçları için araştırmalara başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesi adım adım tamamlanıyor. Peki, TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ MANİSA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa TOKİ kura çekimi 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her gün sabah saat 10.00'da başlayan kura çekimi canlı takip edilecek.

Kuralar Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek.

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

1 Şubat Çarşamba: Şehzadeler

2 Şubat Perşembe: Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli Durasıllı

3 Şubat Cuma: Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli

TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Manisa kura sonuçları: Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ MANİSA İLE BAŞLADI!

1 Şubat itibarıyla başlayacak TOKİ Manisa kurası Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçeleri için çekilecek.

SON DAKİKA