Haberler Yaşam TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:17

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni kura takvimine göre, 13 Nisan 2023 Perşembe bugün Mersin, Konya ve Kastamonu'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Mersin'de 1000, Konya'da 1000, Kastamonu'da ise 225 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…