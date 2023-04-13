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Haberler Yaşam TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:17

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni kura takvimine göre, 13 Nisan 2023 Perşembe bugün Mersin, Konya ve Kastamonu'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Mersin'de 1000, Konya'da 1000, Kastamonu'da ise 225 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlayacak. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında çekilecek İlk Evim Arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Mersin'de 1000, Konya'da 1000 ve Kastamonu'da 225 müstakil arsa kurası gerçekleşecek. 13 Nisan Perşembe bugün TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müstakil TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

13 Nisan bugün Mersin, Konya ve Kastamonu'da arsa listesi belirleniyor.

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TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ MERSİN, KONYA, KASTAMONU MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Mersin'in Anamur,Aydıncık,Bozyazı,Çamlıyayla,Erdemli,Gülnar,Mut,Silifke,Tarsus ilçelerinde 1000; Konya'nın Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar ilçelerinde 1000; Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Pınarbaşı, Seydiler, Taşköprü, Tosya ilçelerinde ise 225 müstakil arsa kura çekimi 13 Nisan 2023 Perşembe bugün gerçekleşecek.

Mersin ve Konya arsa kuraları, saat 10.00'da, Kastamonu arsa kurası ise saat 13.00'te başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ MERSİN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KASTAMONU ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mersin, Konya, Kastamonu arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

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