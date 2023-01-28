Haberler Yaşam TOKİ Muğla kura sonuçları canlı izle: 28 Ocak 2023 2+1 3+1 Merkez, Bodrum, Fethiye TOKİ Muğla çekiliş listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:01

TOKİ Muğla kura sonuçları canlı izle: 28 Ocak 2023 2+1 3+1 Merkez, Bodrum, Fethiye TOKİ Muğla çekiliş listesi sorgulama ekranı

TOKİ Muğla kura çekimi canlı izle ekranı bugün saat 10.00'da Youtube üzerinden erişime açılacak. TOKİ Muğla çekiliş listesi – isim listesi kuralar çekildikten sonra vatandaşlarla paylaşılacak. Bugün Merkez, Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki sosyal konut kuraları çekilecek. Toplamda 1303 sosyal konut, TOKİ Muğla kura sonuçları ile hak sahiplerini bulacak. Kuralar noter huzurunda yapılıyorken, Muğla Menteşe Atatürk Spor Salonu'nda kuralar çekilecek. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama ekranı