Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:49

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sıra Muş iline geldi. 1150 konutun sahibini bulacağı Muş TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Muş kura çekimi canlı yayın ekranı ve Muş TOKİ sonuçları listesi şeklinde araştırmalarına başladı. Merkez, Korkut kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Muş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Muş kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Muş kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Muş'ta 1150 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Muş sosyal konut başvuru sonuçları araştırılıyor. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. 17 Kasım 2022 itibarıyla Merkez ve Korkut kura sonuçları belirleniyor. İşte, 2+1 3+1 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

MUŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre TOKİ Muş kura çekimi, 17 Kasım 2022 Perşembe günü yani bugün yapılacak ve saat 10:00'da başlayacak.

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ MUŞ KONUTLARI NEREDE?

TOKİ Muş kura çekilişi ile 1150 konut sahibi belli olacak. Konutların yapılacağı iller ve sayıları ise şu şekilde:

MUŞ MERKEZ - 1071 Konut / 10:00 Muş Kapalı Spor Salonu

MUŞ KORKUT – 79 Konut / 10:00 Muş Kapalı Spor Salonu

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Muş kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA