TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sıra Muş iline geldi. 1150 konutun sahibini bulacağı Muş TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Muş kura çekimi canlı yayın ekranı ve Muş TOKİ sonuçları listesi şeklinde araştırmalarına başladı. Merkez, Korkut kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Muş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Muş kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…