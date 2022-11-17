TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 2022 TOKİ Muş kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Muş kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Muş'ta 1150 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Muş sosyal konut başvuru sonuçları araştırılıyor. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. 17 Kasım 2022 itibarıyla Merkez ve Korkut kura sonuçları belirleniyor. İşte, 2+1 3+1 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!