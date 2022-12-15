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Haberler Yaşam TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:14

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle ekranı ile Sosyal Konut kura çekilişi devam ediyor. Dün Çorum ile devam ederken, bugün Ordu ile bu süreç ilerliyor. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini bulacakken, başvuru yapanlar TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar başvurularının sonuçları öğrenilebilecek. Peki, TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Ordu kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. 4. etap kura çekimi bu hafta sona erecek ve 5. etap başlayacak. TOKİ Ordu kura canlı yayın izle ekranı, saati geldiğinde erişime açılacak. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları nasıl öğrenilir, hangi siteden? İşte TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ KURA ÇEKİMİ ORDU'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 15 Aralık 2022 Perşembe bugün Ordu ve Çorum'da çekiliş gerçekleşiyor

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ordu kura çekimi 15 – 16 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

9 ilçede toplam sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu çekilecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

15 Aralık: Merkez, Fatsa, Ünye

16 Aralık: Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye

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