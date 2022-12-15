Haberler Yaşam TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 08:14

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLA || Bugün Sosyal Konut TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle ekranı ile Sosyal Konut kura çekilişi devam ediyor. Dün Çorum ile devam ederken, bugün Ordu ile bu süreç ilerliyor. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini bulacakken, başvuru yapanlar TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar başvurularının sonuçları öğrenilebilecek. Peki, TOKİ Ordu kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Ordu kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…