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Giriş Tarihi: 16.12.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 07:44

TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi 16 Aralık 2022: TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. 16 Aralık 2022 tarihi için TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle ekranı bu nedenle önemli olurken isim listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar "TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı" için araştırmalarını sürdürüyor. İşte TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi ile canlı izleme ekranı bilgileri.

TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi 16 Aralık 2022: TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Ordu kura çekimi canlı izle! 16 Aralık 2022 Cuma günü TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Etap etap devam eden kura çekimi il bazında kademeli olarak sürüyor. 15 Aralık'ta Ordu ili için devam eden kura çekimi 16 Aralık 2022 tarihinde de devam edecek. Peki; TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi 16 Aralık 2022: TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ ORDU'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ordu'da yapılacak olan, toplamda 38 bin 348 kişinin başvuru yaptığı, 2 bin 50 konut için, hak sahibi belirleme kurası heyecanı yaşandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde 250 bin konut arasından Ordu ve ilçelerinde yapılacak olan toplam 2 bin 50 konuttan bin 611 konut için için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Projeye başvuran toplam 38 bin 383 vatandaş başvururken, vatandaşlar heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Ordu Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen çekilişin ilk açılışını ise Ordu protokolü gerçekleştirdi. İlk olarak şehir aileleri, gaziler ve engelli vatandaşların kuralarının gerçekleştirildiği kuraların ilk gününde Altınordu ilçesinde bin 111, Ünye ilçesinde 300 ve Fatsa ilçesinde yapılacak olan 200 konut için kuralar çekildi. Kura çekimlerinin ikinci gününde ise Gölköy, Akkuş, Mesudiye, Çaybaşı, Çamaş ve Gürgentepe ilçeleri için kura çekilecek.

İlk kuraların çekilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Vali Yardımcısı Vekili ve Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, "TOKİ yıllardır ülkemiz genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza dönük birçok konut projesi gerçekleştirdi. Bugün de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleşen 2 bin 50 hak sahibini belirleyeceğimiz kura töreni heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İlk kuraları çektik, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah tez zamanda sıcak yuvalarına kavuşup kira derdinden kurtulurlar" dedi.

Kura ile ev sahibi olan şehit ailesi Hasbi ve Zekiye Köklü, "Çok mutlu olduk. Oğlumuz şehit oldu, vatan sağ olsun. Allah diğer bekleyenlere de nasip etsin. Hamdolsun bize de çıktı, Allah'ım olmayanlara da nasip etsin" diyerek teşekkür ettiler.

Kura çekiminde adının okunması ile çok heyecanlandığını belirten 27 yaşındaki engelli birey Ercan Kaya, "Çok iyi oldu, evim yoktu çok mutlu oldum. Yetkililere teşekkür ederim Allah razı olsun" diye konuştu.

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TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi 16 Aralık 2022: TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 15 Aralık 2022 Perşembe Ordu ve Çorum'da çekiliş gerçekleşti. Ordu ili için 16 Aralık 2022 tarihinde kura çekimi devam ediyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi 16 Aralık 2022: TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ordu kura çekimi 15 – 16 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

9 ilçede toplam sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu çekilecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Ordu kura çekimi isim listesi 16 Aralık 2022: TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı

15 Aralık: Merkez, Fatsa, Ünye

16 Aralık: Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye

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