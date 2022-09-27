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Giriş Tarihi: 27.09.2022 19:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 19:57

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken bir müjde daha geldi. Bakan Kurum, orta gelir grubu için de yeni ucuz konut kampanyası yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri ve şartları gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi kampanyası hakkında tüm merak edilenler…

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşların yüzü, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile gülmüştü. Şimdi de orta gelir grubu için flaş bir kampanya düzenleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ile ilgili detayları duyurdu. Bu gelişmenin ardından ''TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?'' soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuru tarihleri, şartları ve projeye dair tüm merak edilenler...

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

SON DAKİKA: ORTA GELİR GRUBU İÇİN TOKİ UCUZ KONUT KAMPANYASI GELİYOR!

Dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni ucuz konut kampanyası geliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulunarak detayları açıkladı.

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TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

"YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN KREDİ VE FAİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

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