TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken bir müjde daha geldi. Bakan Kurum, orta gelir grubu için de yeni ucuz konut kampanyası yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri ve şartları gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi kampanyası hakkında tüm merak edilenler…