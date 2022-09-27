TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri 2022: TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşların yüzü, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile gülmüştü. Şimdi de orta gelir grubu için flaş bir kampanya düzenleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ile ilgili detayları duyurdu. Bu gelişmenin ardından ''TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?'' soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuru tarihleri, şartları ve projeye dair tüm merak edilenler...