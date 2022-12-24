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Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 07:30

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerine kavuşurken orta gelir grubu için de müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirecekleri ucuz konut kampanyası için tarih verdi ve detayları paylaştı. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri ve şartları gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, konu hakkında tüm detaylar...

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşların yüzü, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ile gülmüştü. Şimdi de orta gelir grubuna yönelik ucuz konut kampanyası hayata geçirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu konut kampanyasının detaylarını açıkladı ve tarih verdi. Bu gelişmenin ardından ''TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası hakkında tüm merak edilenler…

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

SON DAKİKA: BAKAN KURUM ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ İÇİN TARİH VERDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye konut kampanyası için açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" ifadelerini kullandı ve yeni konut kampanyası için tarih verdi.

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TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Kurum'dan dikkat çeken orta gelir grubu konut projesi açıklama geldi.

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz.

Burada şunu istiyoruz. Konut arzının artırılmasına yönelik bir finansal destek. Diğer taraftan da ilk evini alacak vatandaşlara ayrıcalık sağlayacak güzel bir kampanya olması.

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz kendi içinde de bu kampanyaları yürütecek. Orta gelirliye konut kampanyası için de kura sistemi yapacağız. Bu ilk defa olacak. Anadoludaki tüm müteahhitlerimzle dalga dalga bu projeyi büyüteceğiz.

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