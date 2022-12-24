Haberler Yaşam TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 07:30

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları!

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerine kavuşurken orta gelir grubu için de müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirecekleri ucuz konut kampanyası için tarih verdi ve detayları paylaştı. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri ve şartları gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, konu hakkında tüm detaylar...