Haberler Yaşam TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:19

TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ kuraları bugün İstanbul'la sona erdi. Sürecin sona ermesiyle başvuru para iadesi ne zaman yapılır merak ediliyor. Bu noktada ise ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar "TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde rekor seviyede başvuru alınırken öte yandan şimdi gözler hak sahibi olamayan vatandaşlar için para iadelerinde. Peki, TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır? İşte detaylar.