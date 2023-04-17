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Haberler Yaşam TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:19

TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ kuraları bugün İstanbul'la sona erdi. Sürecin sona ermesiyle başvuru para iadesi ne zaman yapılır merak ediliyor. Bu noktada ise ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar "TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde rekor seviyede başvuru alınırken öte yandan şimdi gözler hak sahibi olamayan vatandaşlar için para iadelerinde. Peki, TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır? İşte detaylar.

TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ kura sonuçları il il gerçekleşen kuralarla beraber belli oldu. Öte yandan kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayanlar yatırdığı 500 TL'yi iade alacak. Bilindiği üzere e-Devlet üzerinden TOKİ Sosyal Projesi'ne başvuruda bulunanlar 500 TL para yatırma işlemi yaptı. Peki, kuralarda hak sahibi olamayanlar için TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır, başvuru ücreti nereden alınır? İşte TOKİ para iadesi alma ekranı ve ödeme tarihleriyle ilgili detaylar.

TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ kura sonuçları sonrası hak sahibi olamayanlar yatırdığı 500 TL'yi iade alacak. 2022 yılın e-Devlet üzerinden TOKİ Sosyal Projesi'ne başvuruda bulunanlar 500 TL para yatırma işlemi yaptı. TOKİ sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti.

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TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ para iadesi için açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini açıkladı. TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ 500 TL para iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ PARA İADESİ SORGULA | 2023 Halkbank - Ziraat Bankası TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.

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