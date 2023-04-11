MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları 2023 bugün belli oluyor. İlk Evim arsa kura takvimi ile 11 Nisan Salı bugün Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Viranşehir ilçelerinde 2 bin arsa hak sahipleri ile buluşuyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Müşterek ve müstakil arsa isim listesi belli olmaya başlıyor. Canlı yayında gerçekleşecek kura ardından TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden de kontrol edilebilecek. Peki, TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…