MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Şanlıurfa sonuçları listesi başvuru yapanlar ile buluşuyor. Müşterek arsaların ardından 2 bin altyapılı arsa için hak sahipleri belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan İlk Evim arsa kura takvimi ile bugün Urfa, Osmaniye ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor. TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları 2023 sorgulama e-devlet ekranı ve isim listesi…