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Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:31

MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları 2023 bugün belli oluyor. İlk Evim arsa kura takvimi ile 11 Nisan Salı bugün Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Viranşehir ilçelerinde 2 bin arsa hak sahipleri ile buluşuyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Müşterek ve müstakil arsa isim listesi belli olmaya başlıyor. Canlı yayında gerçekleşecek kura ardından TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden de kontrol edilebilecek. Peki, TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Şanlıurfa sonuçları listesi başvuru yapanlar ile buluşuyor. Müşterek arsaların ardından 2 bin altyapılı arsa için hak sahipleri belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan İlk Evim arsa kura takvimi ile bugün Urfa, Osmaniye ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor. TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları 2023 sorgulama e-devlet ekranı ve isim listesi…

MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ GÜNCELLENDİ!

10 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar hak sahipleri ile buluşacak. Toplam 55 ilde 39 bin 280 arsa kuraya girecek.

11 Nisan bugün Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara'da müstakil arsa listesi belirleniyor.

İşte, canlı yayın ve kurası çekilecek o iller:

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MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ŞANLIURFA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Viranşehir arsa kura çekimi 11 Nisan bugün gerçekleşecek. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ŞANLIURFA ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜSTAKİL TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekimi canlı izle! 11 Nisan 2023 TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

12 Nisan: Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

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