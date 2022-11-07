Haberler Yaşam TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler

Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:51

TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler

TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan illerinde başladı. Kazanan hak sahipleri bir bir belli olurken noter huzurunda gerçekleşen kuralar canlı yayın ile takip ediliyor. Canlı yayınla birlikte TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. Emekli, genç, engelli gibi ayrı ayrı kategorilerde çekilirken asil ve yedek isimler belli oluyor. Şırnak TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri hız kazandı. TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları 2022 isim listesi açıklandı. İşte, TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimlerden bazıları...