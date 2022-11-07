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Haberler Yaşam TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler
Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:51

TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler

TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan illerinde başladı. Kazanan hak sahipleri bir bir belli olurken noter huzurunda gerçekleşen kuralar canlı yayın ile takip ediliyor. Canlı yayınla birlikte TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. Emekli, genç, engelli gibi ayrı ayrı kategorilerde çekilirken asil ve yedek isimler belli oluyor. Şırnak TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri hız kazandı. TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları 2022 isim listesi açıklandı. İşte, TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları ile kazanan isimlerden bazıları...

TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler

TOKİ Şırnak kura sonuçları belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşen kuralar Merkez, İdil ve İdil Karalar gibi ilçelerde gerçekleşiyor. Kapalı spor salonunda çekilen kuralar hak sahiplerini belirliyor. TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İlk Evim 2+1 3+1 konut başvuru sonucu asil ve yedek olarak belli oluyor. Peki, 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Şırnak kura sonuçları isim listesi ile kazanan isimlerden bazıları...

TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler

İşte, TOKİ Şırnak kura sonuçları isim listesi ile kazanan bazı talihliler...

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TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler
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TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler
TOKİ Şırnak kura çekimi sonuçları belli oldu! 2022 TOKİ Şırnak kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ile kazanan isimler
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