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Haberler Yaşam TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi
Giriş Tarihi: 08.11.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 13:48

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

TOKİ sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Her güne iki şehir olacak şekilde düzenlenen TOKİ kura takvimi haftalık olarak belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve Bakan Murat Kurum'un yaptığı açıklamalar ışığında takip edilen İlk Evim sonuç süreci il il araştırılıyor. 7 Kasım günü iki ille birlikte başlayan kura çekilişi adım adım devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2022 sosyal konut TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura tarihleri

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

TOKİ kura çekimi tarihleri belirleniyor. İlk adımda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden bazılarında kura çekilişi gerçekleştirildi. Bakan Kurum ve Ömer Bulut kuraların Mart ayında tamamlanacağını bildirdi. Şehirlerde araştırmalar başlarken sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. TOKİ sonuçları canlı yayın ile belli olurken isim listesi anlık olarak ekrana yansıyor. Ardından resmi sistemde yerini alıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura tarihleri 2022…

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

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