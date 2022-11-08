TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2022 sosyal konut kura takvimi

TOKİ sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Her güne iki şehir olacak şekilde düzenlenen TOKİ kura takvimi haftalık olarak belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve Bakan Murat Kurum'un yaptığı açıklamalar ışığında takip edilen İlk Evim sonuç süreci il il araştırılıyor. 7 Kasım günü iki ille birlikte başlayan kura çekilişi adım adım devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2022 sosyal konut TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden sorgulanır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura tarihleri…