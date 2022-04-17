TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum tarafından müjesi verilen TOKİ sosyal konut projeleri 81 ili kapsayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye genelinde bir sosyal konut hamlesi yapacaklarını duyurmuştu. Müjdenin ardından "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıllarda birçok kişinin ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte detaylar...