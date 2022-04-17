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Haberler Yaşam TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!
Giriş Tarihi: 17.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 10:48

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum tarafından müjesi verilen TOKİ sosyal konut projeleri 81 ili kapsayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye genelinde bir sosyal konut hamlesi yapacaklarını duyurmuştu. Müjdenin ardından "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıllarda birçok kişinin ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Peki, 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte detaylar...

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

TOKİ sosyal konut 2022 başvuruları yakın mercek altına alındı. Bakan Kurum tarafından müjdesi verilen 81 ilde sosyal konut projesi için "TOKİ sosyal konut başvusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı projesi doğrultusunda belirlenecek olan TOKİ sosyal konut başvuru şartları ile süreç şekil alacak. Peki, TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

BAKAN KURUM'DAN SOSYAL KONUT MÜJDESİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, canlı yayın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar.

İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor.

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TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

81 İLDE SOSYAL KONUT HAMLESİ BAŞLIYOR!

Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz.

Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil. Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? Bakan Kurum açıkladı!

Bütün devletlere baktığımızda, ABD'de İngiltere'de belli bir miktarla ev aldığınızda hem vatandaşlık hem oturma izni veriyorlar. Bu şekilde bize gelmeleri, yatırım yapmaları çok önemli. Bu ülkeye güveniyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Bu adamlar sadece konut almıyor ki, geliyor fabrika açıyorlar. İstihdam sağlanıyor. Dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bizim vatandaşlarımız ABD'den Avrupa'dan ev almıyorlar mı?

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