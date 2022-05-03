TOKİ sosyal konut başvurusu: 2022 Toki sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2022 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

81 il için sosyal konut müjsesi veren Bakan Kurum, ''Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama söz konusu değilken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.),