Haberler Yaşam TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi 2022? 3+1 ve 2+1 TOKİ konut fiyatları ne kadar, peşin ödenebilir mi, taksitli ödeme planı nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 21.09.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 11:55

TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi 2022? 3+1 ve 2+1 TOKİ konut fiyatları ne kadar, peşin ödenebilir mi, taksitli ödeme planı nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular, tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 ev için ödenecek tutar 608 bin TL, 3+1 ev için ödenecek tutar ise 850 bin TL olarak belirlenmişti. Bu noktada TOKİ ödeme planı ve taksitlendirme ile ilgili detaylar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, aylık taksitler kaç TL? 3+1 ve 2+1 TOKİ konut fiyatları peşin ödenebilir mi, taksitli ödeme planı nasıl olacak? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı ile ilgili tüm merak edilenler…