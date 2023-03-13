TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Çorlu, Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçelerinde çekilecek kuraların ardından hak sahipleri belirlenecek. 13 Mart 2023 Pazartesi günü belli olacak TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama ile 2 bin 210 konutta isim listesi belirlenecek. Toplu Konut İdaresi İlk Evim sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı…