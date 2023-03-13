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Haberler Yaşam TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:51

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ kura çekimi canlı izle Tekirdağ için gündemdeki yerini aldı. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu süreçte verilen aranın ardından illerde kura heyecanı yeniden başladı. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kura çekilişi ardından 2+1 3+1 isim listesi belli oluyor. TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları listesi bugün belli oluyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategorilerinde gerçekleşecek çekilişte toplamda 3 bin 100 konutta sonuç belirlenecek. Peki, İlk Evim TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Çorlu, Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçelerinde çekilecek kuraların ardından hak sahipleri belirlenecek. 13 Mart 2023 Pazartesi günü belli olacak TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama ile 2 bin 210 konutta isim listesi belirlenecek. Toplu Konut İdaresi İlk Evim sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.100 konut

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TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

6 ilçede toplamda 3 bin 100 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Tekirdağ kura çekilişi 13-14 Mart tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

13 MART: Çorlu

14 MART: Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu (Kahya), Hayrabolu (Çerkesmüsellim)

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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