TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izle! 13 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ kura çekimi canlı izle Tekirdağ için gündemdeki yerini aldı. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu süreçte verilen aranın ardından illerde kura heyecanı yeniden başladı. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 13-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kura çekilişi ardından 2+1 3+1 isim listesi belli oluyor. TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları listesi bugün belli oluyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategorilerinde gerçekleşecek çekilişte toplamda 3 bin 100 konutta sonuç belirlenecek. Peki, İlk Evim TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…