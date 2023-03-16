Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları etabı tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 16 Mart Perşembe bugün Trabzon arsa kura çekilişi yapılacak. Böylece Trabzon'da Merkez'de 495 müşterek arsa hak sahibini bulacak. Konut yerine arsa başvurusu yapan vatandaşlar, Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Trabzon TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 16 Mart 2023 e-devlet ile Trabzon TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...