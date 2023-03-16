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Haberler Yaşam Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:14

Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları etabı tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 16 Mart Perşembe bugün Trabzon arsa kura çekilişi yapılacak. Böylece Trabzon'da Merkez'de 495 müşterek arsa hak sahibini bulacak. Konut yerine arsa başvurusu yapan vatandaşlar, Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Trabzon TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 16 Mart 2023 e-devlet ile Trabzon TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 13-17 Mart tarihleri için yeni çekiliş takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Trabzon kuraları 16 Mart Perşembe bugün gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Trabzon'da 495 müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru yapan kişiler, arsa sahibi olup olmadıkları bilgisini TOKİ Trabzon arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. TOKİ Trabzon Merkez arsa kura sonuçları isim listesi bilgileri e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, müstakil TOKİ Trabzon arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar.

Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ TRABZON MÜŞTEREK ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sebebiyle ertelenen TOKİ takvimi devam ediyor. İlk Evim, İlk Evim arsa ve İlk İş Yerim kuraları çekilmeye başladı.

16 Mart Bugün Trabzon Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

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Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

Trabzon TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Trabzon müşterek TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

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