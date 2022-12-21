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Haberler Yaşam TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:58

TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

TOKİ Yozgat kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 20 Aralık 2022 tarihinde başlayan Yozgat TOKİ kura çekilişi, 21 Aralık'ta başladı. 1.882 konut, sahiplerinin olacak. Bugün; Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerinin evleri hak sahiplini bulacak. Bu bağlamda, TOKİ Yozgat kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Mart 2023'e kadar devam edecek olan Sosyal Konut projesi kuraları, 5. Etap ile devam ediyor. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Yozgat kura canlı izle ekranı

TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

TOKİ Yozgat kura çekilişi 2+1 ve 3+1 evler için devam ediyor. Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerinin kuraları 21 Aralık 2022 tarihinde çekilecek. Bu noktada, TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. İşte TOKİ Yozgat kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

TOKİ KURA ÇEKİMİ YOZGAT'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

20 Aralık bugün TOKİ canlı yayında Yozgat kura çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Yozgat TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 1.882 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada çekilecek.

TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

Beklenen kura çekilişi saat 10.00'da canlı yayında olacak.

İlçelere göre kura takvimi şöyle:

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