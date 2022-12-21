Haberler Yaşam TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:58

TOKİ YOZGAT SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2+1 3+1 SORGULA || Sosyal konut TOKİ Yozgat kura sonuçları canlı izle ekranı erişime açılıyor

TOKİ Yozgat kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 20 Aralık 2022 tarihinde başlayan Yozgat TOKİ kura çekilişi, 21 Aralık'ta başladı. 1.882 konut, sahiplerinin olacak. Bugün; Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerinin evleri hak sahiplini bulacak. Bu bağlamda, TOKİ Yozgat kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Mart 2023'e kadar devam edecek olan Sosyal Konut projesi kuraları, 5. Etap ile devam ediyor. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Yozgat kura canlı izle ekranı