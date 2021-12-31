’Tolga Abi’ lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, uzun bir aradan sonra önceki gün İstanbul Etiler'de objektiflere takıldı... Mekan çıkışında aracını bekleyen ünlü sunucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 'AMERİKA'DA YAŞIYORUM' 16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, 'Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı' şeklinde konuştu. 'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştı. Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı bir programda, 'küfür' iddiasına ilişkin 'Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi' açıklamasını yapmıştı... Ünlü sunucu, başka bir yayında ise 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok' demişti. Gariboğlu, 'Yapan varsa çıksın 'o bendim' desin. Görüntüsü olsa mutlu olacağım. Kimse küfür yemekten mutlu olmaz ama ben mutlu olacağım' ifadelerini kullanmıştı.