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Haberler Yaşam 'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 10:55

'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu, uzun süre sonra İstanbul Etiler'de görüntülendi. 55 yaşındaki ünlü isim, bir dönem fenomen olan 'Hugo' yarışması hakkında şunları söyledi…

’Tolga Abi’ lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, uzun bir aradan sonra önceki gün İstanbul Etiler'de objektiflere takıldı...

’Tolga Abi’ lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

Mekan çıkışında aracını bekleyen ünlü sunucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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’Tolga Abi’ lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

'AMERİKA'DA YAŞIYORUM'

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum.

’Tolga Abi’ lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuştu.

’Tolga Abi’ lakaplı Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’ndan Hugo açıklaması!

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu.

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