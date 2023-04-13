TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

Toplu sözleşme görüşmeleri son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu işçilerine yapılacak zammın ve mali sosyal haklarının belirleneceği 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hız kazandı. Hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi ise bu noktada ''2023 4-D Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek, işçilere ne kadar zam gelecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de yer aldığı mali konularda görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte, 4-D Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri son durum gelişmeleri ve detaylar.