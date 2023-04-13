TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kamuda görev yapan 700 bin kamu işçisi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hız kazandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu aktardı.

Hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş zam teklifi belli oldu. Öte yandan işçi tarafının da zam talebi belli oldu.