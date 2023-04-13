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Haberler Yaşam TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:01

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

Toplu sözleşme görüşmeleri son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu işçilerine yapılacak zammın ve mali sosyal haklarının belirleneceği 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hız kazandı. Hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi ise bu noktada ''2023 4-D Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek, işçilere ne kadar zam gelecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de yer aldığı mali konularda görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte, 4-D Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri son durum gelişmeleri ve detaylar.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ taban ücretlerin 15 bin TL'ye yükseltilmesini talep etmişti. Kamu işçisi zam teklifi son dakika belli oldu. Hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklifinde bulundu. Bu noktada kamuda görev yapan işçiler, ''4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman yapılacak, görüşmeler ne zaman bitiyor, işçilere ne kadar zam gelecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan işçilere bayram ikramiyesi verilmesi de masada yer alıyor. İşte, 2023-2025 Kamu işçilerine toplu sözleşme son dakika haberleri...

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kamuda görev yapan 700 bin kamu işçisi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hız kazandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu aktardı.

Hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş zam teklifi belli oldu. Öte yandan işçi tarafının da zam talebi belli oldu.

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TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklifini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yüzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.

Öte yandan işçi tarafının da zam talebi belli oldu.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

TÜRK-İŞ'İN KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM TALEBİ DE NETLEŞTİ

Hükümetin zam teklifine karşın işçi tarafının kamu işçisi zam talebi ise yüzde 45 oldu. TÜRK-İş ayrıca taban aylıkların 15 bin lira olmasını talep ediyor.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DAKİKA 2023: 4-D 700 bin Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitiyor, ne kadar zam gelecek?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOS'TA

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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