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Giriş Tarihi: 29.05.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 22:29

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını paylaştığı Tweetinde maske yasağına ilişkin de bir açıklama yaptı. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı, Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi? şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı, Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

Ülkemizde covid-19 pandemisi etkilerini azaltarak sürdürmeye devam ediyor. Son olarak düşen vaka sayıları sebebiyle açık alanlardaki maske kullanımı zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin detaylı bilgiler açıklandı. Bu bilgiler ışığında toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı, Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi? sorularının yanıtları merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin detaylı bilgiler şöyle;

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tolu taşıma araçlarında maske kullanımına ilişkin önemli bir müjde verdi.

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Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

ifadelerini kullandı.


Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

TÜRK HAVAYOLLARI'NDAN MASKE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplu taşımlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklaması sonrasında Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;

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