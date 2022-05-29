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Giriş Tarihi: 29.05.2022 22:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 22:29

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi?

2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını paylaştığı Tweetinde maske yasağına ilişkin de bir açıklama yaptı. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı, Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi? şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı, Otobüs, minibüs, tren, Marmaray, metrobüs, uçaklarda maske takma zorunluğu bitti mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.