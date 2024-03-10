Haberler
Yaşam
Topuklu ayakkabı sesine kızıp estestisyene kabusu yaşattı: Dükkanı kilitleyip 20 dakika boyunca…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
13:01
Topuklu ayakkabı sesine kızıp estestisyene kabusu yaşattı: Dükkanı kilitleyip 20 dakika boyunca…
İstanbul Tuzla'da estetisyen Yasemin Er güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G'nin saldırısına uğradı. Topuklu ayakkabısı sesinden dolayı çıkan tartışmada öldüresiye darp edilen kadının çenesi kırıldı! Yeşim Er, ablasının yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Dükkanın kapısını kilitleyip 20 dakika boyunca…