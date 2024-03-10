Topuklu ayakkabı sesine kızıp estestisyene kabusu yaşattı: Dükkanı kilitleyip 20 dakika boyunca…

Bu süreçte de geçen hafta cuma günü saat 13.30 gibi öğlen namazından sonra dükkanın üst katında ablam namaz kılmak için abdestini alıyor. Ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda kalkmış, 'Bu topuklu ayakkabı ses yapıyor, çıkar artık ayağından' diye tepki vermiş. Ablam da demiş ki, 'Niye bağırıyorsun? Bağırmana gerek yok. Sonuçta parmak ucunda yürüyebilirim.' Bunu da belirtmiş. Ondan sonra kalkmış demiş ki, 'Defol git, dükkanımı terk et. Sen ortağım falan değilsin' diye bir tepki. Daha sonra ablam, 'Böyle ortaklık olmaz, ben gidiyorum' diyor. Çıkarken o an kolundan tutuyor. İnanın, bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş" dedi.