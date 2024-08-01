Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
12:21
TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Torba Yasa içeriği ve maddeleri ile yakından takip ediliyor. Meclis gündemi ile birlikte Torba Yasa ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. İçeriğinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman çıkacak? İşte, Torba Yasa 2024 çalışmalarında son durum!