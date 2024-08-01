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Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:21

TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Torba Yasa içeriği ve maddeleri ile yakından takip ediliyor. Meclis gündemi ile birlikte Torba Yasa ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. İçeriğinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman çıkacak? İşte, Torba Yasa 2024 çalışmalarında son durum!

TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Torba Yasa son dakika haberleri gündemde. Vatandaşların yakından takip ettiği yasada 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak merakla bekleniyor. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Torba Yasa içeriği ve maddeleri!

TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

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TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORB YASA 2024 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM | Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

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