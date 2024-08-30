Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
12:48
TORBA YASA 2024 AÇIKLAMALARI | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba Yasa haberleri son dakika gelişmeleri ile birlikte takip ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği yasa için gündeme gelen konu başlıkları mercek altına alınırken, Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesi ve 3600 Ek gösterge hakkında tüm detaylar inceleniyor. Bu noktada ise yeni yasa için resmi Gazete adımı bekleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…