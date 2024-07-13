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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:30

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. Meclis'in gündeminde yer alan birçok konu başlığı Torba Yasa ile birlikte gündemde. İçeriğinde 3600 Ek Gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik gibi konu başlıkları yakından takip ediliyor. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa hakkında tüm gelişmeler!

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi, kademeli emeklilik gibi kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? İşte, son durum!

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum 2024:

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TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA 2024 GELİŞMELERİ | 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa ne zaman çıkaksak, maddeleri neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

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