Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Araştırılan konular arasında 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok düzenleme var. Ancak hangi maddelerin çalışma kapsamında olduğu netlik kazanmadı.

Bakan Işıkhan'ın "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." açıklaması detaylar özelinde açıklayıcı olmuştu.