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Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
22:01
Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?
Meclis gündeminde 9. Yargı Paketi takip edilirken 86 maddelik torba kanunun kalan maddeleri de araştırılıyor. Torba yasa 2024 maddeleri son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Af, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi pek çok çalışma için araştırmalar sürerken hangisinin düzenleme içerisinde yer alacağı belirsizliğini koruyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak 2024?