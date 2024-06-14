Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 22:01

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Meclis gündeminde 9. Yargı Paketi takip edilirken 86 maddelik torba kanunun kalan maddeleri de araştırılıyor. Torba yasa 2024 maddeleri son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Af, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi pek çok çalışma için araştırmalar sürerken hangisinin düzenleme içerisinde yer alacağı belirsizliğini koruyor. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak 2024?

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Torba kanun maddeleri arasında ekonomik gelişmeler beklenirken gözler Bakan Vedat Işıkhan'a döndü. Öte yandan yargı paketi görüşmelerinin de TBMM gündeminde olduğu biliniyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, detaylar...

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA SON DURUM

86 maddelik torba yasanın 55 maddesi kabul edilmiş ve Meclis gündeminden ayrılmıştı. Kalan maddeler için araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından hareketle beklenen ekonomik düzenlemeler de sorgulanmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

Araştırılan konular arasında 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok düzenleme var. Ancak hangi maddelerin çalışma kapsamında olduğu netlik kazanmadı.

Bakan Işıkhan'ın "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." açıklaması detaylar özelinde açıklayıcı olmuştu.

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

BEKLENEN TORBA YASA 2024 MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Af, emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa ne zaman çıkacak?

BAĞKUR 7200 GÜNDEN EMEKLİLİK

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

SON DAKİKA