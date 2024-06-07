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Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:13

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'te mi?

Torba yasa 2024 maddeleri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Ekonomik düzenlemelerin yoğunlukta beklendiği 86 maddelik torba kanunun yarısından fazlası Meclis'ten geçmişti. Sırada kalan çalışmalar var. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 (SSK prim eşitleme), ev hanımlarına erken emeklilik gibi pek çok konu başlığı ile araştırılan düzenlemede gözler TBMM'de. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, son durum ne, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’te mi?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Düzenleme hakkında kademeli emeklilik konusuna açıklık getiren Bakan Işıkhan'ın çalışmaya dair verdiği bilgiler yakın mercek altında. Bağkur 7200 günden emeklilikten 3600 ek göstergeye pek çok konu araştırılıyor. Peki; torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’te mi?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Ekonomi ağırlıklı beklenen torba yasa tam 86 maddeden oluşuyor. 55 maddesi kabul edilen ve yürürlüğe alınan çalışmada kalan maddeler için araştırmalar hız kesmiyor.

Peki; içeriğinde neler var?

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TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’te mi?

Vatandaşların araştırdıkları konular arasında yer alan Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik gibi pek çok konudan hangisinin çalışmada yer alacağı merak konusu.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." diyerek bazı konulara açıklık getirmişti.

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’te mi?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’te mi?

BAĞKUR 7200 GÜNDEN EMEKLİLİK

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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