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TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'te mi?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
07:13
TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'te mi?
Torba yasa 2024 maddeleri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Ekonomik düzenlemelerin yoğunlukta beklendiği 86 maddelik torba kanunun yarısından fazlası Meclis'ten geçmişti. Sırada kalan çalışmalar var. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 (SSK prim eşitleme), ev hanımlarına erken emeklilik gibi pek çok konu başlığı ile araştırılan düzenlemede gözler TBMM'de. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, son durum ne, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...