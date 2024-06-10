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Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:04

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son durum!

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığI Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler kalan yasaların ne zaman onaylanacağına çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemelerin yer aldığı yasada birçok yeni düzenleme yer alıyor. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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