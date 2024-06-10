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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
08:04
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, 3600 Ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı yer alıyor. Bu noktada ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son durum!