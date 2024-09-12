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Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:45

Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Özellikle ekonomi başlıklı düzenlemeler noktasında takip edilen çalışmada 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi konu başlıkları gündeme geliyor. Ancak hangi çalışmanın torba kanun içeriğinde yer alacağı henüz netlik kazanmadı. Yarısından fazlası kabul edilen çalışmanın kalan maddeleri Meclis gündeminde bekleniyor. Ekim ayında çalışmaya dönecek TBMM gündeminde neler var araştırılıyor. Peki; yeni torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Torba yasa son durum Meclis gündemi ile takip ediliyor. 9. Yargı Paketi ile birlikte görüşülmesi beklenen kalan maddeler arasında neler olup olmayacağı komisyona sunma sürecinde netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla takip edilen 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden emeklilik gibi konular en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 torba yasa maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 2024 SON DURUM: MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ekim ayında bitecek Meclis arası ile birlikte ilk çalışma 9. Yargı Paketi olacak. Daha önce pek çok maddesi kabul edilen torba yasanın kalan maddelerinin de TBMM gündeminde olması bekleniyor.

Peki, beklenen maddeler neler?

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Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ

Vatandaşlar tarafından araştırılan vergi affı, ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları torba yasa üzerinden araştırılıyor. Ancak hangi maddenin düzenleme kapsamında olacağı henüz netlik kazanmadı.

Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.

Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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