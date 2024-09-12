Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:45
Torba yasa 2024 son dakika: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Özellikle ekonomi başlıklı düzenlemeler noktasında takip edilen çalışmada 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi konu başlıkları gündeme geliyor. Ancak hangi çalışmanın torba kanun içeriğinde yer alacağı henüz netlik kazanmadı. Yarısından fazlası kabul edilen çalışmanın kalan maddeleri Meclis gündeminde bekleniyor. Ekim ayında çalışmaya dönecek TBMM gündeminde neler var araştırılıyor. Peki; yeni torba yasa maddeleri neler, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?