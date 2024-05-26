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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:26

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?

Torba yasa maddeleri 2024 kapsamında kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi çalışmalar takip ediliyor. Emeklilik noktasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan diğer maddelere dair de açıklama bekleniyor. Daha önce 55 maddesi kabul edilen 86 maddelik torba kanun içeriğinde neler var merak konusu. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, son gelişmeler...

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?

Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak araştırılıyor. Ekonomik düzenlemelerin yer alacağı çalışmanın yarısından fazlası Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmişti. Kalan maddelerine neler olacağı ve TBMM tarihi takip ediliyor. Emeklilik reformu kapsamındaki çalışmalar gündemde. İşte, torba yasa 2024 son dakika haberleri...

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

86 maddelik torba yasanın 55 maddesi Meclis aşamasını atlamış ve yürürlüğe girmişti. Kalan maddelerin ne zaman gündeme geleceği merak konusu.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen düzenlemede beklenenler araştırılıyor.

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TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?

Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum ile birlikte araştırılan torba yasa içeriğinde kademeli emeklilik var mı araştırılıyordu. Beklenen soru yanıtlandı:

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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