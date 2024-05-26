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TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:26
TORBA YASA 2024 SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var?
Torba yasa maddeleri 2024 kapsamında kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi çalışmalar takip ediliyor. Emeklilik noktasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan diğer maddelere dair de açıklama bekleniyor. Daha önce 55 maddesi kabul edilen 86 maddelik torba kanun içeriğinde neler var merak konusu. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, son gelişmeler...